Giornate dell'Energia e dell'Economia circolare a Trevi

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 29 NOV - Transizione energetica, riuso e riciclo insieme alla conversione ecologica sono i temi che, dal primo al 3 dicembre, saranno al centro delle Giornate dell'Energia e dell'Economia circolare di Trevi promosse da Globe Italia, Wec Italia e Luiss School of Government.

Realizzata in collaborazione con, Aicp - Associazione italiana dei collaboratori parlamentari, agenzia Askanews, Fast - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche e Ugis - Unione Giornalisti italiani scientifici, l'iniziativa è giunta alla 6/a edizione. E anche quest'anno porterà nel borgo umbro politici, istituzioni, professori e studenti universitari, imprese energetiche e della filiera del riciclo, collaboratori parlamentari, giovani e giornalisti specializzati.

Le Giornate dell'energia e dell'economia circolare di Trevi 2022 - riferisce uno nota dei promotori - sono dedicate al Patrimonio dell'Italia alla prova delle sfide del nostro tempo: decarbonizzazione, riduzione dei rifiuti e riuso dei materiali, mobilità a basse emissioni, buona economia. E grazie a dibattiti partecipativi e laboratori di design thinking, organizzati in partnership con Glocal Impact Network, intendono dare un contributo di proposte alla costruzione di un futuro più giusto, rispettoso dell'ambiente e capace di valorizzare i talenti italiani e le esperienze virtuose che arrivano dai territori.

Perché la transizione energetica e l'economia circolare non sono solo i pilastri di uno sviluppo compatibile con gli obiettivi climatici internazionali, ma rappresentano anche fattori strategici per rendere il nostro sistema produttivo più innovativo, resiliente e competitivo.

Sin dalla prima edizione Le Giornate sono state insignite della Medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quest'anno vedranno la partecipazione tra gli altri di Marco Margheri, presidente Wec Italia, Matteo Favero, presidente Globe Italia, Donatella Tesei, presidente Regione Umbria, Annarita Falsacappa, sindaco di Bevagna, Bernardino Sperandio, sindaco di Trevi, dei parlamentari Braga, Rotelli, Caparvi e Milani, è inoltre stato invitato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. (ANSA).