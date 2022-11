Asta pubblica per la concessione di Isola Polvese

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - E' stata indetta dalla Provincia di Perugia, un'asta pubblica telematica per l'affidamento in concessione dei beni immobili e mobili (infrastrutture, terreni ed attrezzature), presenti sull'area di Isola Polvese per la loro gestione e valorizzazione.

Il valore complessivo della concessione per l'intero periodo di affidamento è di 1.083.000 euro suddivisa in due lotti. Il primo, del valore di 855.000 euro il cui canone annuo è di 45 mila euro, mentre il secondo, di 228.000 euro e il cui canone annuo previsto è di 12.000 euro (entrambe soggetti solo a rialzo). La concessione avrà una durata di nove anni a partire dalla sottoscrizione del contratto. Per presentare le offerte c'è tempo fino alle ore 12 del 10 gennaio 2023 e dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.provincia.perugia.it; sezione "Stazione Unica Appaltante" e sulla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile allo stesso indirizzo. (ANSA).