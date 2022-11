Un morto a Terni dopo rissa in periferia città

(ANSA) - TERNI, 28 NOV - Uno straniero di circa 40 anni è stato trovato morto nella notte alla periferia di Terni dove poco prima si era verificata una rissa. Sono in corso accertamenti per stabilire cosa accaduto. La notizia è riportata dal Messaggero e alcuni media locali.

La rissa - secondo una prima ipotesi - sarebbe scaturita da un incidente stradale. Al momento non sarebbero ancora chiare le cause della morte dello straniero sul corpo del quale non sarebbero state trovate ferite da arma da taglio. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire le cause della morte. (ANSA).