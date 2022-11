Difesa accusato morte giovane, certi della sua azione

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - "Come sempre sottolineato, ci difenderemo serenamente davanti all'Autorita' giudiziaria competente, comunque certi dell'azione difensiva di Patrizia Pinheiro": è quanto afferma l'avvocato Francesco Gatti, difensore della persona indagata per l'omicidio preterintenzionale di Samuele De Paolis. Lo fa parlando con l'ANSA dopo che la Procura generale del capoluogo umbro ha comunicato di avere chiuso le indagini.

"Prendiamo atto dell'avviso - afferma l'avvocato Gatti - che, sulla base di quanto si legge, non si baserebbe su ulteriori accertamenti medico legali, ma solo su una rivalutazione di quanto già fatto in precedenza'. (ANSA).