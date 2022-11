Torna l'iniziativa solidale di Afas "Un dono per tutti"

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - Torna l'iniziativa solidale organizzata da Afas "Un dono per tutti". Il progetto, in collaborazione con la Caritas di Perugia e il Comitato per la vita Daniele Chianelli, ha lo scopo di regalare, in occasione delle prossime festività natalizie, un sorriso ai bambini meno fortunati, attraverso la donazione spontanea di giocattoli che possono essere acquistati in autonomia dalle famiglie all'interno delle 14 farmacie Afas o nella parafarmacia sanitaria ortopedica Afas Apogeo.

È infatti proprio dal desiderio di contribuire al benessere non solo fisico dei bambini, che nasce questa iniziativa: dal 28 novembre fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile acquistare i giocattoli esposti all'interno delle farmacie. "In questo modo Afas - spiega una sua nota - ribadisce quello che è il principale scopo dell'azienda: prendersi cura delle persone anche dal punto di vista emotivo. Un contributo concreto che rientra nella vocazione di farmacia sociale, e che si va ad affiancare alle molte altre campagne benefiche e ai progetti con finalità sociali dei quali Afas si fa promotrice".

Per partecipare all'iniziativa basterà recarsi in una delle 14 sedi Afas - comprese quindi anche le farmacie comunali di Magione, Todi e Città della Pieve - o, come detto, nella parafarmacia sanitaria ortopedica Apogeo e acquistare uno o più giocattoli, disponibili in varie fasce di prezzo, da destinare alla raccolta solidale. I giochi verranno in parte consegnati ai cinque Empori Caritas presenti sul territorio e in parte donati ai bambini del Comitato per la vita Daniele Chianelli - da 32 anni impegnato nel sostegno alla ricerca, nella cura e nell'accoglienza di bambini, ragazzi adulti malati di tumori, leucemie, linfomi, mielomi - durante una giornata di festa condivisa. (ANSA).