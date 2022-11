Inaugurata la mostra "Sulla strada della Ceramica in Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - E' stata inaugurata l'esposizione "Di città in città…sulla Strada della Ceramica in Umbria", promossa, nell'ambito delle celebrazioni per Santa Caterina d'Alessandria, dalla "Strada della Ceramica in Umbria".

E' "la prima esposizione che riunisce i sei Comuni aderenti alla Strada della Ceramica in Umbria e le loro eccellenze nel settore, e sarà itinerante non solo nei territori del circuito, ma abbiamo l'ambizione - ha detto il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, nel corso della cerimonia di inaugurazione - di esportarla a livello nazionale e internazionale, per valorizzare questo grande patrimonio artistico, espressione di identità, di antichi saperi, ma con la capacità di innovarsi e guardare al futuro".

L'esposizione resterà aperta al Museo regionale della ceramica di Deruta fino al 30 gennaio 2023. Trentuno le opere esposte, in rappresentanza delle città aderenti alla Strada della Ceramica in Umbria: Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide.

Il direttore del Museo, Francesco Federico Mancini, nel ricordare la storia della ceramica in Umbria ha evidenziato la necessità di realizzare una "pubblicazione sull'esposizione, per dare conto di questa iniziativa".

Nel corso della cerimonia è stato scoperto il nuovo logo della Strada della Ceramica in Umbria, realizzato da Daniele Buschi.

(ANSA).