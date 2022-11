Incendio sottostazione elettrica in area industriale a Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 24 NOV - Un incendio ha interessato una sottostazione elettrica che distribuisce energia alle cinque aziende che si trovano all'interno della struttura ex Terni industrie chimiche a Nera Montoro di Narni. E' divampato nella serata di mercoledì ed è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra di Amelia e un'altra dalla centrale di Terni.

L'incendio è partito da un trasformatore ad olio ha poi coinvolto la cabina elettrica.

Secondo la società Italeaf che opera nel sito a generare l'incendio è stato probabilmente originato da un un corto circuito alla cabina primaria che si è esteso poi al trasformatore. Il sistema interno di sicurezza - si spiega in una nota - "ha messo in atto tutte le procedure di emergenza, consentendo l'immediato intervento dei vigili del fuoco e delle altre autorità di sicurezza, che hanno circoscritto le fiamme e spento il focolaio in circa un'ora".

Italeaf ha sottolineato che non si sono verificati danni a persone, né problematiche di carattere ambientale, essendo la sottostazione elettrica posta in zona segregata e isolata rispetto al sito industriale e alle aree residenziali più vicine alla zona. (ANSA).