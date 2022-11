Fino a domenica a Perugia la mostra "In viaggio con Ale"

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Prosegue a Perugia, fino a domenica 27 novembre, la mostra fotografica dei viaggi di Alessandro Pedetti dal titolo "In viaggio con Ale", promossa dall'Associazione "Alessandro Pedetti Aps" per ricordare il giovane morto in seguito a un incidente stradale mentre era alla guida di una moto "attraverso le sue fotografie di viaggio, le sue esperienze di 'esploratore del mondo' e lo sguardo curioso e profondo che lo portava a voler girare e scoprire tanti Paesi diversi".

Le centinaia di foto in mostra nello spazio espositivo della ex chiesa della Misericordia in via Oberdan 54 "propongono di viaggiare con Ale - spiegano gli organizzatori - attraverso i numerosi Paesi che ha visitato, passando da Giappone, Thailandia, Nuova Zelanda, Tasmania, Nepal, Cambogia, Colombia, Bolivia, Filippine ed Equador, Australia e molti altri, osservando il mondo dalla sua prospettiva. Vorremmo che tutti si lasciassero guidare da un filo invisibile che connette a questi luoghi e soprattutto ad Alessandro e alla sua incontenibile voglia di scoprire e restare affascinato. E che ognuno possa condividere emozioni e sensazioni, talvolta contrastanti, che lo spingano ad affrontare la vita come Alessandro: con entusiasmo, ottimismo e positività".

Le fotografie della mostra sono state selezionate da amici e familiari. (ANSA).