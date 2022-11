Morto in ospedale dopo esami, aperta indagine a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Accertamenti sono stati avviati dalla Procura di Perugia sulla morte di un uomo dopo alcuni esami, tra cui una broncoscopia, ai quali si è sottoposto all'ospedale del capoluogo umbro in regime di day hospital. La notizia è riportata da Messaggero e Corriere dell'Umbria.

L'indagine è stata avviata in seguito a una denuncia dei parenti dell'uomo, deceduto mentre si trovava ancora nella struttura sanitaria. I magistrati hanno quindi avviato gli accertamenti. Acquisendo anche la cartella clinica. La salma è a disposizione della magistratura ed è possibile che venga disposta l'autopsia per stabilire se la morte sia in qualche modo legata agli esami eseguiti. (ANSA).