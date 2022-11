In Umbria quarta dose vaccino Covid meno che media Paese

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Continua a essere inferiore rispetto alla media nazionale il tasso di copertura in Umbria con quarta dose di vaccino Covid, il 20,5% contro il 25 del resto del Paese (dati che erano 19,6 e 23,6 alla precedente rilevazione). Emerge dal monitoraggio settimanale sulla pandemia della fondazione Gimbe. Ora aggiornato il lunedì di ogni settimana.

L'Umbria fa però meglio del Paese riguardo alla popolazione con più di cinque anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino, il 9,6%, mentre la media Italia è del 11,1% cui aggiungere i guariti da meno di 120 giorni che non possono riceverla nell'immediato, pari al 6,3%.

Riguardo all'andamento della pandemia nella settimana 11-17 novembre si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (410,6) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi dell'1% rispetto alla settimana precedente. (ANSA).