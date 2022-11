Paola Fioroni, Lega attenta alle dinamiche familiari

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - "Finalmente in Umbria si realizza una sinergia con la Provincia autonoma di Trento per la promozione e diffusione di buone prassi in materia di politiche per il benessere della famiglia. La Lega si conferma partito attento alle dinamiche familiari e primo promotore di politiche di sostegno alla natalità e alla genitorialità": apprezzamento per l'iniziativa dell'assessore regionale Luca Coletto arriva dalla consigliera regionale della Lega Paola Fioroni, vicepresidente Assemblea legislativa.

"Attraverso questo protocollo d'intesa - sostiene Fioroni - si potranno programmare al meglio politiche familiari ad hoc per la nostra regione sulla base dell'interazione con l'esperienza e il know how della Provincia di Trento, tra le prime in Italia ad aver saputo sviluppare una eccellente offerta di servizi e interventi a sostegno della famiglia. Bene anche l'avvio del percorso di candidatura della Regione Umbria per l'adesione al network nazionale al quale hanno già aderito alcuni enti locali umbri che, attraverso la Regione e sull'impronta delle politiche promosse dalla Provincia autonoma di Trento, potranno ricevere supporto e sostegno nelle pratiche per il benessere familiare già poste in essere sul proprio territorio. A partire da questo protocollo mi auguro si possano svilupparsi iniziative e misure integrate a supporto del progetto familiare sempre di maggiore efficacia. Si tratta di un altro tassello importante che verrà arricchito con l'approvazione della legge a mia prima firma per una regione a misura di famiglia. E' necessario mettere in campo tutti gli strumenti utili per contrastare lo spopolamento progressivo dei territori disegnato dalle recenti stime demografiche, che tracciano un quadro negativo sull'andamento della popolazione in Italia e in Umbria. Lavoreremo - conclude Paola Fioroni - per avviare politiche multidimensionali per la famiglia allo scopo di armonizzare tempi di vita e lavoro, incrementare la natalità, favorire la genitorialità e sviluppare adeguate azioni sociali ed economiche a sostegno". (ANSA).