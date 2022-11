App Angela rivoluziona la sicurezza in azienda

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Si chiama Angela, perché come un angelo custode affianca l'imprenditore in tutte le attività legate alla sicurezza in azienda. E' l'App che rivoluzionerà il modo in cui oggi vengono gestite tutte le pratiche e le procedure relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nata dalla collaborazione tra Confcommercio e Inail Umbria.

Con Angela l'imprenditore può tenere facilmente sotto controllo tutte le attività relative alla sicurezza; Angela ne semplifica la gestione, aiuta a non dimenticare le scadenze, a ritrovare con facilità e velocemente documenti e attestati, a gestire correttamente la formazione propria e dei dipendenti.

"Con la realizzazione dell'App Angela - ha sottolineato Alessandra Ligi, direttrice regionale Inail Umbria, nel corso della conferenza stampa di presentazione - si è inteso perseguire un cammino sinergico per la messa a sistema di strumenti volti a facilitare nelle aziende l'attuazione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro".

"L'App Angela è un passo avanti nel processo di ammodernamento e digitalizzazione dei servizi che offriamo al mondo delle imprese", ha detto il direttore di Confcommercio Umbria, Vasco Gargaglia.

"Confcommercio Umbria è impegnata da sempre nel far crescere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha sottolineato.

La App Angela mette a disposizione dell'imprenditore il patrimonio informativo inerente gli adempimenti della sicurezza.

Attivando la registrazione dell'account e del servizio, con un semplice click e in qualsiasi momento, è possibile visionare: per ogni lavoratore, le informazioni anagrafiche e la data di assunzione, la lista dei corsi effettuati, gli attestati rilasciati e le scadenze di rinnovo formativo; i documenti relativi agli adempimenti aziendali sulla sicurezza, disponibili ed aggiornati, per facilitare i controlli ispettivi, manuale Haccp, Documento valutazione del rischio, protocollo Covid; la formazione in azienda, svolta e da svolgere, con la possibilità di verificare anche lo stato degli iscritti aziendali.

Angela sarà scaricabile, tramite Apple Store e Play Store, sui dispositivi mobili dai datori di lavoro e lavoratori. (ANSA).