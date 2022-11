Gimbe, dato quarta dose Umbria inferiore media Paese

(ANSA) - PERUGIA, 03 NOV - Riguardano "esclusivamente" l'andamento della campagna vaccinale i dati legati al Covid diffusi questa settimana dalla fondazione indipendente Gimbe dopo la decisione del ministero della Salute di rendere noti settimanalmente i dati di contagi e ricoveri.

Dal monitoraggio emerge quindi che in Umbria il 9,2 per cento della popolazione con più di cinque anni non ha ricevuto alcuna dose di vaccino, contro una media italiana del 10,4%, cui aggiungere un ulteriore 1,5 per cento temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni.

Il tasso di copertura con quarta dose è del 18,8%, inferiore al 22,5% del Paese. (ANSA).