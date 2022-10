Torna Almanacco Barbanera, anche in Braille e multimediale

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Puntuale come sempre da almeno 261 anni, l'Almanacco Barbanera dal 22 ottobre è in tutte le edicole e librerie d'Italia. Insieme al calendario lunario che esce quest'anno sia in veste classica sia in versione Braille con contenuti multimediali.

Mese dopo mese per tutto il 2023, Barbanera accompagnerà i lettori con tanti pratici consigli per la casa, l'orto, il giardino e il buon vivere quotidiano, seguendo le stagioni e le fasi della luna, con ricette, rimedi naturali per il benessere di mente e corpo, suggerimenti contro lo spreco e brevi approfondimenti sul vivere civile, sui bisogni di condivisione e partecipazione e sulla necessità di "stare al tempo".

Tra le novità dell'edizione 2023, una diversa modalità di racconto, considerata più narrativa e vicina al lettore, una veste grafica più essenziale che valorizza illustrazioni, un nuovo approccio alla cucina, una rinnovata attenzione ai temi del riciclo e del risparmio energetico, e inoltre un più ampio spazio per le curiosità scientifiche e per il tempo libero da investire nelle relazioni, nella condivisione di spazi e sogni comuni. (ANSA).