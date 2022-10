Luca Ward a presenterà ProSceniUm Festival canzone d'autore

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 OTT - Ha dato la voce a tanti attori tra cui Russell Crowe nel "Gladiatore", a Samuel L.

Jackson in "Pulp Fiction", a Pierce Brosnam in "James Bond" e a Hugh Grant nel "Diario di Bridget Jones" e ora Luca Ward a presenterà la quarta edizione del "ProSceniUm Festival della canzone d'autore - Città di Assisi", concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti che si terrà sabato 22 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi. Sarà poi presente anche al "Dopo Festival", in programma il pomeriggio del giorno successivo (domenica 23 ottobre) dalle 17 al Centro Commerciale Collestrada.

Il doppiatore e attore, sarà affiancato da Loredana Torresi (che è anche direttore artistico della kermesse insieme a Roberto Lipari).

Gli organizzatori annunciano molti ospiti, a partire dai "Neri per caso". Sul palco di Assisi anche Simona Molinari, Roger Wright e Giovanni Caccamo.

Protagonista della manifestazione, ideata ed organizzata dall'Associazione "ProSceniUm - Progetto Scenico Umbro", anche la tradizionale orchestra ritmo-sinfonica composta da 34 elementi, diretta dal maestro Paolo Ciacci. (ANSA).