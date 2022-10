Ad Assisi una mensa per i poveri dedicata a Carlo Acutis

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 10 OTT - E' stata inaugurata ad Assisi, nel centro storico della città (al civico 4 del vicolo Frondini) una mensa per i poveri dedicata al beato Carlo Acutis e gestita in diretta sinergia con la struttura di accoglienza "Casa Papa Francesco" di Santa Maria degli Angeli. A svelare l'insegna della mensa sono stati i genitori del giovane beato, Antonia Salzano e Andrea Acutis; mentre il nastro è stato tagliato da Dante, conosciuto come "Dantino", un assisano che frequenta il Centro di volontariato sociale. A seguire il vescovo, Domenico Sorrentino, ha benedetto i locali.

Al momento, come ha anticipato la direttrice della Caritas di Assisi, Rossana Galiandro, la mensa potrà accogliere una trentina di persone, tra bisognosi e pellegrini che cercano un punto di appoggio per consumare il pasto, e sarà aperta solo a pranzo, ma il desiderio è quello di ampliare il servizio anche ai locali adiacenti per dare un'accoglienza più stabile.

"Qualche mese fa - ha detto monsignor Sorrentino - con il Premio internazionale 'Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per un'economia di fraternità', abbiamo dato un aiuto concreto a un progetto di una diocesi delle Filippine. Ora è realtà anche questa concretezza della carità ad Assisi e anche in questo caso non sarebbe stato possibile se il Signore, anche attraverso l'azione dei suoi Santi, non avesse riscaldato il cuore di chi ci permette di camminare grazie alla carità".

L'inaugurazione della mensa è inserita nel quadro delle iniziative organizzate dalla Fondazione Santuario della Spogliazione in occasione del secondo anniversario della beatificazione dello studente milanese morto a 15 anni, il 12 ottobre 2006, e della sua memoria liturgica. Le iniziative continuano anche domani, martedì. Alle 11 ci sarà il convegno: 'Internet: fai tu la differenza' con il lancio dell'app del Santuario della Spogliazione. (ANSA).