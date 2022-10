Torna Eurochocolate, dal 14 al 23 ottobre

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - Dopo il successo della prima edizione indoor, Eurochocolate svela tutti i dettagli del prossimo appuntamento, in programma dal 14 al 23 ottobre nel centro Umbriafiere di Bastia Umbra.

In oltre 14mila metri quadri di intrattenimento a tema cacao e cioccolato, troveranno infatti spazio tante novità e alcuni immancabili must dell'ormai popolarissimo evento, per una full immersion multisensoriale, insieme a tanto buon cioccolato da degustare e acquistare.

Il ricco programma dell'imminente edizione è stato presentato oggi, venerdì 7 Ottobre, presso la Isa Spa a Bastia Umbra.

Presenti, fra gli altri, insieme al presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti.

I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, accoglieranno altrettante coloratissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Golosi omaggi attendono tutti i possessori dei ticket interi d'ingresso, a partire dalla simpatica confezione contenente un assortimento di 13 Saltimbocca alla Perugina con squisiti e morbidi ripieni, alla quale si aggiungono il Napolitain regalato da Plenitude e due imperdibili assaggi offerti da Lindt. I biglietti sono acquistabili sul sito www.eurochocolate.com o direttamente sul posto durante l'evento.

Felici in un secondo è il claim scelto. (ANSA).