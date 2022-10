Lega, nessuno smantellamento ospedale Castiglione del Lago

(ANSA) - PERUGIA, 07 OTT - "Castiglione del Lago avrà un punto di primo intervento h24, compreso il servizio di autoambulanza, oltre ad essere oggetto di investimenti per la riqualificazione della struttura e, in previsione, sede di ospedale di comunità, mantenendo invariati i servizi. Le polemiche sollevate dai sindaci del territorio del Trasimeno appaiono ancora una volta strumentali e dettate da un ingiustificato allarmismo". Così i consiglieri comunali di Castiglione del Lago della Lega Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli insieme al capogruppo Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli.

"Nella logica della riorganizzazione sanitaria e dell'efficientamento della rete ospedaliera - proseguono, in una nota della Lega - non è previsto alcuno smantellamento dei servizi ai pazienti già esistenti a Castiglione del Lago. Per la struttura sono in atto lavori di riqualificazione ed ampliamento e, come specificato nella delibera di Giunta regionale, oltre a mantenere i percorsi sanitari, quali l'emodialisi e l'attività chirurgica ambulatoriale, verrà dato un nuovo impulso alla medicina del territorio, più capillare e vicina ai bisogni del cittadino. È ovvio che un codice di elevata complessità di cura non può essere gestito in ospedali in cui non vi sia la terapia intensiva, proprio per garantire la sicurezza dei pazienti.

Verrà inoltre definito un punto di primo intervento h24 come stabilito dalla normativa nazionale del Ministero della Salute nelle Linee guida per progetti di sperimentazione inerenti "Modalità organizzative per garantire l'assistenza sanitaria in h 24: riduzione degli accessi impropri nelle strutture di emergenza e miglioramento della rete assistenziale territoriale". (ANSA).