Presidente Mattarella visita Basilica Santa Maria Angeli

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 04 OTT - Visita fuori programma per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Dove si è fermato dopo avere partecipato alle celebrazioni per San Francesco.

Mattarella si è recato in visita in particolare alla Porziuncola. Mattarella è stato accompagnato dalla figlia Laura durante tutta la sua visita ad Assisi. La Porziuncola dove il presidente della Repubblica si è recato in visita a Santa Maria degli Angeli è il luogo dove Dio si manifestò al Poverello di Assisi, il luogo della fraternità e del perdono. Il presidente della Repubblica è arrivato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli attorno alle 12.15. Quando Mattarella si è fermato per qualche minuto nella Porsiuncola ha suscitato lo stupore dei pellegrini e dei fedeli presenti. Prima di lasciare il Santuario Mattarella ha rivolto una saluto con la mano ringraziando le persone che lo hanno accolto con un applauso.