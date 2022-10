Anas modifica orario lavori galleria Forca Cerro

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - A partire da questa sera, lunedì 3 ottobre, i lavori all'interno della galleria "Forca di Cerro", sulla strada statale 685 "delle Tre Valli Umbre", si svolgeranno tra le 21 e le 6.30 del giorno successivo. Il traffico sarà quindi deviato su un itinerario alternativo. Lo ha annunciato l'Anas.

Il cantiere non sarà comunque attivo nelle notti di sabato, domenica e festivi.

L'Anas ha spiegato in una nota che la modifica degli orari precedentemente comunicati si è resa necessaria "per una migliore organizzazione del lavoro notturno legata alla specificità delle lavorazioni da eseguire".

I lavori, avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) per un investimento di circa 6 milioni di euro, riguardano l'ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza all'interno del tunnel. (ANSA).