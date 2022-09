(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 SET - Cintura nera ad honorem di judo al sindaco di Orvieto Roberta Tardani. Le verrà conferita venerdì mattina dall'associazione sportiva dilettantistica Judo Yawara Orvieto, la Kumiai.

Il maestro Franco Penna consegnerà la cintura, oltre che a Tardani, anche a Franco Nero socio fondatore del Judo Yawara Kumiai. Il tutto avverrà al PalaPapini nell'ambito di una giornata all'insegna dello sport e della conoscenza di una disciplina che è nata come metodo educativo.

Oltre ad andare in scena una dimostrazione di judo, nel corso della mattinata si parlerà anche di temi di attualità come il bullismo e la violenza sulle donne. (ANSA).