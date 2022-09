Umbria, definito quadro eletti secondo dati Ministero

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Definito il quadro dei parlamentari eletti in Umbria alle elezioni politiche secondo quanto si ricava dal portale del Ministero dell'Interno. In attesa comunque della proclamazione ufficiale che certificherà chi rappresenterà la regione a Montecitorio e a Palazzo Madama.

Al Senato risultano eletti Franco Zaffini, uninominale, Antonio Guidi, entrambi Fratelli d'Italia, e Walter Verini, Pd, plurinominale.

Alla Camera ci saranno - sempre in base al portale del Ministero - Virginio Caparvi, Lega, e Raffaele Nevi, Forza Italia, all'uninominale, Emanuele Prisco e Chiara La Porta, FdI che però essendo passata anche in Toscana lascia il posto a Marco Squarta, Anna Ascani e Pierluigi Spinelli, Pd. (ANSA).