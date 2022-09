Tesei, grande risultato del centrodestra

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - "Un grande risultato del centrodestra": la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, Lega, ha commentato così i risultati delle elezioni politiche in Umbria. Dove la coalizione ha superato il 45 per centro mentre il centrosinistra si è fermato tra il 26 e il 27 per cento.

Tesei, con l'ANSA, si è detta "molto contenta di un risultato che rafforza il governo regionale". "Il quale - ha sottolineato - ha operato in condizioni particolari, di grande crisi.

Nonostante questo è emerso un centrodestra molto forte, sopra al dato nazionale, e in netta crescita".

Riguardo al calo della Lega, la presidente ha parlato di "dato che segue l'andamento del resto del Paese".

Tesei si è poi soffermata sul quadro relativo al governo umbro. "Sulla Giunta umbra - ha detto - c'è un confronto aperto da tempo tra tutte le forze della coalizione. A breve ci incontreremo ancora. C'è un lavoro intenso nell'interesse della comunità umbra". (ANSA).