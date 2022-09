Perugia ospita il Festival europeo degli sport tradizionali

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Dal 23 al 29 settembre si svolge a Perugia, organizzato da Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali, la seconda edizione del festival europeo "EuFestTSG - European Traditional Sport and Games", sotto l'egida di Tafisa - European sport for all games. Rientra nell'ambito del Progetto presentato dalla Figest, in collaborazione con enti nazionali ed internazionali tra cui l'Università degli Studi di Perugia, e risultato vincitore del Programma Erasmus-sport 2021.

Come ha sottolineato il presidente Figest, Enzo Casadidio "sarà una grande festa per lo sport, per le nostre tradizioni ma anche per i territori coinvolti, e sarà anche una straordinaria occasione per promuovere uno stile di vita sano attraverso una cittadinanza attiva".

Nell'ambito del festival - si legge in un comunicato degli organizzatori - è previsto, per domenica 25 settembre alle 9, presso l' aula magna Pietro Vannucci dell'Accademia delle Belle Arti, un workshop dal titolo Sports and games to combat obesity, promotion of health and well-being, organizzato dai Dipartimenti di Medicina e Chirurgia e Matematica ed informatica.

Presso lo stadio Santa Giuliana sono previste competizioni e giochi, tra le oltre 30 rappresentative provenienti da tutto il mondo, che si cimenteranno in alcuni giochi e sport tradizionali. (ANSA).