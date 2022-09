Fisico, prove di quarta ondata Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - "Prove tecniche di quarta ondata" Covid in Umbria, comunque "più contenuta" delle precedenti. Lo ipotizza il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia che segue l'evoluzione della pandemia attraverso modelli matematici. E rileva che come "ipotizzato qualche settimana fa" si sta "assistendo ad una ripresa del numero di contagi giornalieri".

"In accordo con l'andamento recente dell'epidemia, a meno di fatti nuovi rappresentati da possibili varianti - scrive il professor Gammaitoni su Facebook -, ci si attende un'ondata di ampiezza più contenuta o confrontabile con le altre che l'hanno preceduta nel 2022. Se così fosse, non dobbiamo allarmarci ma semplicemente mantenere un atteggiamento di prudenza, indossando la mascherina nei luoghi chiusi e affollati".

"Inoltre, come il confronto con la curva delle ospedalizzazioni ampiamente dimostra - sostiene ancora il fisico -, è molto importante vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale con la quarta dose, soprattutto per i soggetti anziani e o fragili". (ANSA).