Vescovo Assisi, è il tempo per una nuova economia mondiale

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 22 SET - "È questo il tempo per una nuova economia mondiale. A dircelo sono i giovani che hanno raggiunto Assisi per partecipare a The Economy of Francesco": sono le parole con l'ANSA del vescovo della città umbra mons.

Domenico Sorrentino, a margine della prima giornata dell'evento in svolgimento al teatro Lyrick. "Questi giovani - ha aggiunto - ci dicono soprattutto che questo è un tempo possibile nonostante tutto. Malgrado questa guerra incredibile che arriva dopo una pandemia così severa, i giovani ci dicono che si può vincere la battaglia per la pace, per un mondo più giusto ed equo e per una nuova economia e una nuova società".

"Il Papa sabato arriva per dare un nuovo impulso - ha sottolineato monsignor Sorrentino - e soprattutto verrà a mettere il sigillo della sua autorevolezza su questo processo che lui stesso ha desiderato".

The Economy of Francesco arriva alla vigilia del voto per le politiche. "Ai prossimi governanti - ha detto il vescovo di Assisi - questo processo dirà che non si può giocare con la politica che è una grande forma di carità. Nella politica si serve il bene comune e soprattutto si devono servire i più poveri. I giovani ci dicono che è possibile anche una politica diversa, fatta non di parole ma di fatti". (ANSA).