Ospedale Perugia propone valutazioni gratuite contro Alzheimer

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - L'Azienda ospedaliera di Perugia ha aderito alla Giornata mondiale dell'Alzheimer che si celebra il 21 settembre di ogni anno e per l'occasione offre ai cittadini la possibilità di sottoporsi a una valutazione specialistica gratuita con i professionisti del Centro disturbi della memoria della Struttura complessa di clinica Neurologica, diretta dalla Professoressa Lucilla Parnetti.

Le valutazioni - annuncia l'Azienda ospedaliera - si svolgeranno negli ambulatori della Clinica Neurologica in due giornate dedicate, il 3 e il 17 ottobre a partire dalle 14.30 e saranno fatte da un neurologo e dagli psicologi del Centro disturbi della memoria con specifica formazione e competenza sulla diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative. Possono aderire i cittadini a partire dai 55 anni di età, non affetti da significative patologie, previa prenotazione all'indirizzo email: comunicazione@ospedale.perugia.it.

"Le alterazioni patofisiologie della malattia di Alzheimer - spiega Parnetti - iniziano molti anni prima rispetto all'esordio delle manifestazioni cliniche. È fondamentale, quindi, rivolgere sempre più l'attenzione verso una diagnosi precoce della malattia, così come di attuare specifici programmi di prevenzione. La valutazione clinico-neuropsicologica è centrale per identificare precocemente minimi deficit cognitivi che possono rappresentare un iniziale segno di malattia e indirizzare il soggetto verso un ulteriore approfondimento diagnostico".

Dal 2016 il Centro, punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale per la diagnosi precoce delle patologie neurodegenerative, promuove programmi di prevenzione della malattia di Alzheimer con il coinvolgimento di circa 200 volontari cognitivamente e funzionalmente sani che vengono sottoposti annualmente ad una valutazione delle funzioni cognitive. (ANSA).