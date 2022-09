Libri: 'L'anima libera e fiera di Perugia', Mario Valentini

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - 'L'anima libera e fiera di Perugia' è il titolo del libro scritto da Mario Valentini che sarà presentato mercoledì 21 settembre, alle ore 18, presso l'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia.

La diffusione del libro non ha fini di lucro e il ricavato della vendita sarà interamente donato agli 'Asili Notturni Umbria', con sede nel capoluogo umbro, in onore e alla memoria del fondatore Fabio Bastianini.

'L'anima libera e fiera di Perugia' ripercorre i momenti storici fondamentali dello splendore, della sottomissione e del riscatto di Perugia. Nel volume Mario Valentini, che è stato sindaco di Perugia dal 1990 al 1995, descrive la potenza della città in epoca etrusca e poi in quella del Libero Comune quando, nel 1200, Perugia fu palestra di democrazia che ne determinò il periodo di massimo sviluppo. "In quel tempo - ricorda l'autore -, grazie all'alleanza tra la borghesia e il popolo, vennero realizzate opere mirabili che parlavano e ancora oggi parlano al mondo. Seguì la crisi, con le lotte fratricide che partorirono i Capitani di ventura e le Signorie e, infine, il tempo della sottomissione definitiva di Perugia al volere e al regime del Papa-Re che durò per oltre tre secoli, dalla Guerra del sale fino al 1860. Il lettore conoscerà la lunga epoca dolorosa e difficile del riscatto che si snodò, in tappe significative, tra la fine del '700 e la metà dell'800".

Il ricavato, come detto, andrà agli 'Asili notturni', un ambulatorio solidale nato a Perugia nel 2018 con l'impegno di donare gratuitamente cure odontoiatriche, oculistiche, audiologiche e dermatologiche ai meno abbienti. La nascita dell'Ambulatorio Solidale di Perugia si deve alla volontà di Fabio Bastianini di replicare anche nel capoluogo umbro ciò che venne realizzato già dal 1886 da un gruppo di persone di Torino con Asili Notturni "Umberto I". Un grande impegno che oggi è garantito a Perugia dal lavoro volontario di circa 40 medici e di circa 30 volontari per le diverse mansioni. Mario Valentini, nato a Perugia nel 1939 è stato uno dei soci fondatori degli Asili Notturni dell'Umbria. (ANSA).