La spalla dolorosa, in Umbria quasi 2mila nuovi casi l'anno

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - In Umbria nel primo semestre del 2022 sono già state effettuate presso le strutture accreditate 709 diagnosi e 419 interventi chirurgici legati a patologie della spalla dolorosa; nel 2021 sono state 1.437 le diagnosi e 806 gli interventi. E' una condizione estremamente frequente e rappresenta la seconda causa di assenza dal posto di lavoro, dopo la lombalgia, causando non soltanto dolore, sia in forma acuta che cronica, ma anche difficoltà di movimento e limitazioni funzionali dell'arto. Colpisce persone di qualunque età (specie nella fascia compresa tra i 45 ed i 65 anni) ed estrazione sociale, con prevalenza di sesso femminile. Questi sono alcuni dei dati emersi nel convegno dal titolo "La spalla dolorosa: dalla diagnosi alla terapia" - che si è svolto sabato 17 settembre all'Hotel Giò di Perugia e che ha visto la presenza di 24 relatori (provenienti da tutta la regione) ed oltre 200 partecipanti.

"Questo convegno - spiega il dottor Alessandro Beccarini, specialista in ortopedia e traumatologia del sistema motorio e responsabile scientifico dell'iniziativa - è stato voluto dalla Società italiana di chirurgia della spalla che ha pensato di trasmettere ciò che ha appreso in questi 30 anni della sua vita, in particolare sulla spalla dolorosa, dove ci sono stati notevoli trasformazioni nella conoscenza, nell'apprendimento, nella diagnosi e nella cura di questa patologia. Gli obiettivi di questo convegno sono molteplici, a partire dall'avvicinare le varie figure professionali, dai medici di medicina generale fino agli specialisti con in mezzo tutte le altre figure come i fisioterapisti, radiologi ed anestesisti, che hanno in qualche modo a che fare con la spalla dolorosa. Questo per poter ottimizzare le diagnosi, le terapie e i percorsi, che trovano i nostri pazienti spesso in difficoltà perché non sanno bene a chi rivolgersi. Il convegno ha lo scopo di sottolineare che Umbria la spalla si può curare. Sul territorio abbiamo ottimi professionisti e strutture - conclude il dottor Beccarini - che possono dare una risposta a questo tipo di patologia". (ANSA).