Mostra sensoriale al Polo Malakos di Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 16 SET - "Il mare e i sensi" o "Sensory exhibition", una mostra sensoriale permanente unica in Italia verrà inaugurata sabato 17 settembre a Città di Castello, al Polo scientifico museale "Malakos", la collezione privata di conchiglie più grande d'Europa, con circa 600mila esemplari catalogati.

Si tratta di una mostra interattiva in cui tutti, dai piccolissimi agli adulti, alle persone con esigenze speciali anche con disabilità visiva, possono toccare, scoprire, annusare profumi, risolvere enigmi e ascoltare storie. Un percorso inedito che coinvolge e travolge tutti i sensi.

Mascotte della mostra, è "Acha", un esemplare vivo di Achatina spp, chiocciola giganti africana.

Ci sono conchiglie da toccare, pezzi reali minuscoli e giganteschi, il cui tocco fa comprendere la complessità di questi organismi e del loro nicchio, ma non solo. In una delle postazioni si può toccare con mano il detrito abissale, una sensazione unica come affondare le proprie mani nel fondo degli oceani a 2.000 metri di profondità. Le scatole odorose da aprire e annusare trasportano il visitatore in isole lontane o nelle scogliere nostrane grazie a profumi di papaya, vaniglia o macchia mediterranea.

Per la vista oltre ai meravigliosi colori delle conchiglie, si può godere di foto d'autore (Anna Fabrizi, Michele Solca, Giulia Furfaro) dagli scatti subacquei, alle gigantografie dei reperti in collezione. Non mancano i disegni d'artista, interpretazioni del mondo marino che escono dalla matita di Paolo Castelluccio.

Mattonelle parlanti da premere fanno ascoltare la voce di chi il mare lo ha vissuto veramente e ci ha passato una vita intera.

Tante le storie che a questo si collegano, con codici QR e Spotify code da inquadrare con il cellulare per approfondire i temi trattati, ascoltare musica, guardare documentari, tanti libri a tema messi a disposizione, da sfogliare nel tappeto con cuscini per i bambini o sul comodo pouf per gli adulti e tanto altro ancora.

La mostra si articola in sei postazioni interattive che trattano i tropici, il Mediterraneo, la musica, la ricerca marina e l'impatto umano sull'ambiente (ANSA).