Guerini, Italia mantenga posizione chiara pro Ucraina

(ANSA) - TERNI, 15 SET - "L'Italia ha preso una posizione chiara che deve essere mantenuta perché c'è in gioco il sostegno a un popolo aggredito e la credibilità del nostro Paese nel suo sistema di alleanze e di appartenenza alle organizzazioni internazionali": così il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, a Terni ha ribadito l'appoggio all'Ucraina nel conflitto con la Russia.

Guerini ha ricordato come "il Parlamento ha votato due risoluzioni nell'impegnare il governo a sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa anche con equipaggiamenti militari".

"Anche se vedo uomini politici - ha aggiunto - che votano una cosa e la dicono un'altra. È bene che ai voti corrispondano comportamenti e atteggiamenti coerenti".

"Non si utilizzi la tragedia che sta vivendo la popolazione ucraina - ha sottolineato Guerini - per lucrare mezzo punto percentuale in più dal punto di vista elettorale". (ANSA).