Centro storico Perugia nella nebbia dopo temporale su città

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - Centro storico di Perugia avvolto dalla nebbia, come solitamente accade nei mesi dell'autunno inoltrato, stamani dopo un temporale che ha interessato diverse zone della città.

La pioggia è caduta intensa, accompagnata da qualche fulmine e dal vento. Non vengono comunque al momento segnalati danni particolari.

La temperatura non ha tuttavia registrato un particolare abbassamento, mantenendosi su valori gradevoli.

Terminata la pioggia è comparsa la nebbia, mentre il cielo è rimasto nuvoloso formando di fatto un unico scenario grigio.

