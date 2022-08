Bambino morso da vipera e ricoverato in ospedale

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 20 AGO - E' stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze un bambino di 4 anni residente in provincia di Perugia morso a un braccio da un vipera e inizialmente trattato all'ospedale di Foligno. Le sue condizioni sono comunque buone.

Il bambino è giunto al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale umbro - riferisce l'Usl Umbria 2 - e quindi di lui si sono occupati i sanitari dell'Unità operativa di Pediatria diretti dalla dottoressa Beatrice Messini, in costante contatto con il Centro antiveleni di Pavia. Il bimbo dopo esser stato sottoposto ai primi esami ematochimici e ad un doppler, è stato trattato con siero antivipera.

La mattina successiva, seppur in buone condizioni cliniche generali e con i parametri vitali nella norma è stato trasferito con una ambulanza, accompagnato da un pediatra e da un rianimatore del "San Giovanni Battista", al polo specialistico dell'ospedale Meyer di Firenze per la somministrazione di una seconda dose di siero. (ANSA).