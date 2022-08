In Umbria altri sei ricoverati Covid in meno negli ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - Ancora un calo di ricoverati Covid in Umbria, ora 181, sei in meno di martedì, ma salgono a due, da uno, i pazienti nelle terapie intensive e si registrano altri tre morti per il virus.

In base ai dati sul sito della Regione, Nell'ultimo giorno sono emersi 573 nuovi casi e 1.850 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 5.372, 1.280 rispetto a martedì e con un calo del 48,6 per cento su base settimanale.

Sono stati analizzati 3.771 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 15,1 per cento, in calo rispetto al 20,8 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

(ANSA).