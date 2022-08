Controlli della polizia in provincia Perugia per ferragosto

(ANSA) - PERUGIA, 17 AGO - Sono stati numerosi i controlli fatti dalla polizia di Stato nel fine settimana che, con il ponte di Ferragosto, ha registrato, in tutta la provincia di Perugia e in particolare nei luoghi a forte richiamo turistico, un notevole afflusso di persone arrivate anche da fuori regione.

Per garantire a cittadini e turisti di godere in sicurezza delle bellezze dell'Umbria e tutelare al contempo l'ordine e pubblico, il questore Giuseppe Bellassai aveva predisposto un'intensificazione dei servizi interforze. Iniziati sabato e proseguiti fino a lunedì, si sono concentrati nella zona del centro storico perugino e nei principali centri della provincia.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle zone residenziali più periferiche al fine di prevenire i furti in abitazione.

Per scongiurare tali fenomeni e per assicurare anche la sicurezza degli spostamenti, è stata prevista anche un'intensificazione dei controlli da parte della polizia stradale. Gli agenti hanno svolto anche - sottolinea la Questura - una "importante" attività di ausilio agli automobilisti che, per vari motivi, hanno avuto degli imprevisti durante gli spostamenti e si sono trovati in difficoltà.

Controlli sono stati inoltre svolti da 76 pattuglie della polizia ferroviaria nelle stazioni e da otto a bordo dei treni.

Verifiche pure sui passeggeri in partenza e in arrivo all'aeroporto "San Francesco". (ANSA).