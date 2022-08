Pavanelli tra autocandidati M5s per Camera Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - Ci sono anche la portavoce nazionale uscente, la senatrice Emma Pavanelli, e il consigliere regionale nella passata legislatura Andrea Liberati tra le proposte di autocandidatura per la Camera in Umbra del Movimento 5 stelle che saranno ora votate in rete dagli iscritti, martedì 16 agosto, per decidere chi parteciperà alla competizione elettorale. Con loro anche il cardiochirurgo Gino Di Manici Proietti, già in lizza alle precedenti politiche.

Le autocandidature per la Camera comprendono poi Simone Berti, Cristiano Borgnini, Mario Celato, Rocco Circelli, Alessandro Fama, Sabrina Monaco, Giuseppe Pennino, Fabiola Polinori, Gaetana Pollara, Ivano Possieri, Adriano Tofi e Angelica Trenta.

Per il senato invece Roberto Bertinelli, Raffaella Brunozzi, Pietro Marinelli, Marco Moroni e Rodolfo Rughi. (ANSA).