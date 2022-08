Ferragosto a Città della Pieve per Mario Draghi

Ferragosto in Umbria per il presidente del Consiglio Mario Draghi. Già da un paio di settimane - assieme alla moglie Serenella, ai figli e ai nipotini - si trova infatti nella sua residenza di campagna a Città della Pieve.

In questi giorni le sue uscite in centro sarebbero state molto limitate, ma nella serata di domenica il presidente se ne è concesso una, a cena, per respirare il clima di festa del Palio dei Terzieri che si concluderà domenica prossima.

Sono oltre 15 anni che il premier trascorre le sue ferie d'agosto nel borgo umbro, scelto quale "buen retiro" quando lontano da impegni lavorativi. Ma a Città della Pieve la famiglia Draghi ha anche trascorso lunghi periodi di permanenza, godendo anche della stima e dell'affetto dei residenti che considerano Draghi e la moglie dei pievesi a tutti gli effetti.