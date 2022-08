Lega,dal ministero 6 milioni all'Umbria per le scuole d'infanzia

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - "Il ministero dell'Istruzione ha destinato all'Umbria oltre 6 milioni di euro grazie al Bando Pon Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali: 4.575.000 euro in provincia di Perugia e 1.500.000 euro in provincia di Terni". Lo dice in una nota il deputato della Lega Virginio Caparvi, coordinatore della Lega in Umbria.

"Un impegno finanziario - commenta - reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Rossano Sasso e utile per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bimbi - in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 - come previsto dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Un ulteriore passo avanti a sostegno della scuola. Per la Lega una promessa mantenuta". (ANSA).