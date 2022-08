Un nuovo incendio di bosco a Montecchio

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - I vigili del fuoco di Terni sono nuovamente intervenuti dalle prime ore di venerdì per un incendio di bosco in località Melezzole, nel comune di Montecchio. Una zona interessata dalle fiamme già nei giorni scorsi.

Sul posto, per collaborare alle operazioni, sono stati inviati anche due elicotteri. (ANSA).