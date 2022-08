Somministrate 39.394 quarte dosi in Umbria, il 13% del target

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Sono state somministrate in Umbria, secondo l'aggiornamento della Regione all'11 agosto, 39.394 quarte dosi di vaccino anti-Covid (circa 13 per cento del target della popolazione vaccinabile con seconda dose booster individuato dal ministero della Salute), con un aumento di circa 4 mila dosi rispetto alla scorsa settimana, quando la percentuale di copertura era pari a circa il 12 per cento. Le agende per tutto il mese di agosto sono ancora aperte ed è possibile prenotarsi in tutte le sedi vaccinali, oltre al portale regionale (https://vaccinocovid.regione.umbria.it/) e all'App dedicata (SanitApp-Regione Umbria). La somministrazione del vaccino è prevista anche presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle farmacie. (ANSA).