Trevi, nuove risorse del Psr per riqualificare le frazioni

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2014-2020, a Trevi sono in arrivo 381.537,23 euro destinati al progetto "Riqualificazione del collegamento stradale tra il centro abitato di Borgo Trevi e l'uscita Trevi Nord, con regimentazione delle acque e rifacimento segnaletica". A renderlo noto sono stati il sindaco Bernardino Sperandio e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Dalila Stemperini. "Si tratta di un altro importante passo - ha spiegato il sindaco - per la riqualificazione delle infrastrutture frazionali lungo l'asse Matigge-Borgo Trevi.

Grazie alle competenze dell'assessorato ai lavori pubblici è stato finanziato un progetto ambizioso che permetterà di risolvere annosi problemi di carattere idraulico in via della Pintura, di dotare la viabilità trasversale Matigge Borgo di adeguata illuminazione, asfalti e sistemazione del verde delle rotatorie. Un ulteriore intervento di ricucitura fra i nuovi luoghi insediativi e l'ambiente pedecollinare del comune". "Il bando - ha spiegato Stemperini - prevedeva un cofinanziamento obbligatorio del 20 per cento da parte del Comune e, pertanto, l'importo totale del progetto è di 476.921,45 euro".

L'intervento è suddiviso in undici tratti e interesserà varie strade. (ANSA).