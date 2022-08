Puletti, dotare tutte le forze dell'ordine dei taser

"La vigliacca e brutale aggressione subita da due agenti della polizia locale di Perugia all'interno dell'ufficio di Fontivegge dimostra ancora una volta la necessità di dotare questi operatori delle forze dell'ordine di strumenti di difesa non letali in grado di metterli al riparo da violenze e prevaricazioni": lo chiede il referente provinciale della Lega su Perugia Manuela Puletti che guida il dipartimento sicurezza ed immigrazione per il partito insieme a Claudio Pitti responsabile provinciale del dipartimento e Alessandro Stentella responsabile territoriale per Perugia del dipartimento. L'auspicio è di "una reazione rapida ed efficace all'aggressione, da parte di uno straniero, di due vigilesse a Perugia". "Esprimo - afferma Puletti in una nota - la mia piena solidarietà ai due agenti coinvolti nell'esecrabile episodio, che deve finalmente portare a prevedere idonei strumenti di difesa, come i taser, per tutti i componenti delle forze dell'ordine. Non si tratta, come la sinistra continua a ripetere, di tornare al far west quanto piuttosto di non lasciare gli operatori della sicurezza pubblica alla mercé di qualsiasi criminale o persona disturbata. In più occasioni abbiamo visto come questo tipo di strumento rappresenti un deterrente ed un elemento di risoluzione per momenti di crisi in cui non è necessario l'utilizzo delle armi da fuoco: proprio ciò che è avvenuto quando la polizia ha dovuto bloccare uno squilibrato violento che danneggiava le auto in sosta. L'episodio avvenuto alla stazione di Perugia è anche una conseguenza del fallimento della politica di gestione dei flussi migratori applicata fino ad oggi. Al contrario di quanto avvenuto quando al ministero dell'Interno c'era Matteo Salvini e gli sbarchi vennero ridotti, azzerando le morti in mare. Questa è la politica di buonsenso che combatte l'immigrazione clandestina e accoglie a braccia aperte chiunque abbia voglia di lavorare, mettersi in regola, adattarsi alla cultura e ai valori italiani ed europei".