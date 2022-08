Delegazione Comune Foligno a Sant'Anna di Stazzema

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - Una delegazione del Comune di Foligno, con il gonfalone, si recherà venerdì 12 agosto a Sant'Anna di Stazzema per partecipare alla cerimonia per il 78/o anniversario della strage. Lo annuncia l'Amministrazione in una nota.

La delegazione deporrà una corona d'alloro al sacrario che ricorda l'eccidio di 560 civili da parte dei nazifascisti, avvenuto il 12 agosto del 1944. (ANSA).