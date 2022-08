Verini, legge San Francesco è fatto rilevante

(ANSA) - PERUGIA, 09 AGO - "L'approvazione unanime e definitiva della legge sull'ottavo centenario della morte di San Francesco da parte della Camera è un fatto davvero rilevante": a sottolinearlo è l'on. Walter Verini, Pd.

"Un Comitato di grande spessore culturale, accademico - spiega il parlamentare in una nota -, con la presenza di tutte le istituzioni nazionali e locali, laiche e religiose; finanziamenti per 4.5 milioni di euro per molteplici iniziative di diverso segno, sono contenuti importanti della legge (promossa dal Governo e dal ministro Dario Franceschini in particolare) che consentirà di diffondere, promuovere e valorizzare il messaggio universale di Francesco, patrono d'Italia. Pace, ambiente, condivisione con i più fragili e poveri, incontro con le diversità sono cardini del messaggio francescano (che Papa Bergoglio testimonia ogni giorno) e dei quali oggi più che mai c'è bisogno, in tempi di guerre, cambiamenti climatici e siccità, aumento delle povertà e delle solitudini, degli egoismi e dei muri. Questo di oggi è stato un bel segnale del Parlamento al Paese, all'Umbria terra simbolo di pace, convivenza civile, rispetto dell'ambiente e per la città di Assisi, la cui sindaco Stefania Proietti ha svolto un ruolo importantissimo per sostenere e spingere il provvedimento".

