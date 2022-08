Alla Rocca di Castiglione il Concerto d'estate

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 09 AGO - Domenica 14 agosto, alle 21.15, nello scenario della Rocca medioevale di Castiglione del lago, l'orchestra sinfonica giovanile del Trasimeno diretta dal maestro Silvio Bruni sarà protagonista dell'ormai tradizionale Concerto d'estate. Proporrà musiche di Mozart, Fauré e Brahms eseguiti dai giovani musicisti umbri, cresciuti e formati nell'ambito della Scuola del Trasimeno.

Il Concerto d'estate è il quarto appuntamento di "RiComponiamo il presente. Attività musicali e concertistiche per la ripartenza", progetto ricco di eventi di qualità, che la Scuola di musica del Trasimeno ha voluto offrire al territorio con il sostegno della Fondazione Perugia.

La Scuola di musica del Trasimeno si distingue infatti per il forte radicamento con il territorio ma soprattutto per il metodo innovativo, affinato nei suoi 37 anni di attività, che ha il suo punto di forza nella pratica della musica d'insieme e nelle produzioni concertistiche proposte agli allievi fin dalla più tenera età.

L'Orchestra sinfonica giovanile del Trasimeno è, infatti, una delle numerose formazioni della Scuola. Sono attive anche l'orchestra dei piccoli archi con bambini da 5 a 9 anni, una junior formata da ragazzi fino a 13 anni, e una orchestra da camera formata da allievi di corso avanzato ed ex allievi diplomati, alcuni già con attività professionale. Ci sono inoltre numerose altre formazioni nate dall'esperienza della Scuola, come gli ensemble di percussioni, di legni, di ottoni.

(ANSA).