Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio di Giove

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Continuano le operazioni di spegnimento e bonifica nella zona boschiva di Giove dove venerdì è divampato un vasto incendio.

Nella notte tutta l'area è stata presidiata da cinque squadre di vigili del fuoco. Il Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) ha svolto sopralluoghi nelle zone più a rischio nella speranza che nel primo pomeriggio l'incendio non riprenda a causa dell'innalzamento delle temperature e soprattutto del vento, vero nemico in queste situazioni. Nella serata di venerdì avevano contribuito alle operazioni di spegnimento anche due elicotteri e un canadair.

Le fiamme hanno interessato la zona che dal casello dell'A1 di Attigliano sale fino al paese di Giove. I vigili hanno messo in salvo due persone da una casa in cui le fiamme avevano distrutto un contatore del gas, che fuoriusciva incendiandosi. Altre squadre hanno soccorso persone nelle abitazioni minacciate dall'incendio e animali. (ANSA).