Draghi arrivato a Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 05 AGO - Dopo l'approvazione del decreto Aiuti bis nella giornata di giovedì,il presidente del Consiglio Mario Draghi ha raggiunto il suo casolare di Città della Pieve, in Umbria, per trascorrere alcuni giorni di riposo. Ad attenderlo la moglie Serenella e i nipoti. Come accade da oltre 15 anni a questa parte, Draghi protrebbe trascorrere, salvo impegni istituzionali, il mese di agosto immerso nella natura umbra.

Città della Pieve è diventata ormai una sua dimora abituale, al punto che la gente del posto considera il premier un pievese acquisito. Non è insolito, infatti, incrociare il presidente per le vie del borgo o nei negozi e locali del centro storico.

Draghi è anche amante delle passeggiate all'aria aperta, in particolare in compagnia del suo cane. Negli anni pre-Covid aveva anche assistito a qualche evento del Palio dei Terzieri che quest'anno, dopo due edizioni saltate per la pandemia, sarà di nuovo organizzato dal 10 al 21 agosto. (ANSA).