Incidente sulla A1, tre morti fra i quali due umbri

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite gravemente in un incidente sull'autostrada A1 la scorsa notte, in cui sono stati coinvolti due tir e un'auto. Lo scontro è avvenuto lungo la corsia sud, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, all'altezza del Frusinate. Due delle vittime erano di Marsciano (Perugia). Si tratta di Luigi Papa e Nico Mastrini, che si trovavano a bordo di uno dei due mezzi pesanti coinvolti nell'incidente. E' quanto si apprende da una nota del Comune di Marsciano, che ha espresso "profondo cordoglio per la morte di due concittadini". Nell'incidente - prosegue la nota - ha perso la vita anche una terza persona, autotrasportatore residente nel Casertano. Alle famiglie delle vittime "l'amministrazione comunale di Marsciano esprime la propria vicinanza e quella di tutta la comunità cittadina". Il tratto di autostrada è stato chiuso per alcune ore durante la notte. (ANSA).