Cento mongolfiere protagoniste di Italian Balloon Gran Prix

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 29 LUG - Cento mongolfiere in volo sui cieli dell'Umbria. A Todi è iniziato oggi, e proseguirà fino al 7 agosto, l'Italian Balloon Gran Prix, la manifestazione nata 34 anni fa. Sono 92 gli equipaggi che, provenienti da tutto il mondo, hanno fatto giovedì sera il check al parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, il terzo dei campi base di questo evento unico nel suo genere.

Due le aree nel tuderte dalle quali le mongolfiere prenderanno il volo quando le correnti ascensionali favoriscono il decollo: la storica zona di Pontenaia, dove tutto è iniziato più di tre decenni fa, e l'aviosuperficie di Pantalla. Ogni giorno, a seconda della direzione del vento, il cielo si colorerà sopra il profilo della città e nelle campagne circostanti, ma anche nel resto della regione.

"Per Todi - spiega il sindaco Antonino Ruggiano - si tratta di un appuntamento ormai fisso, molto atteso dai tuderti ma particolarmente apprezzato dai turisti, soprattutto stranieri, numerosi in questo periodo".

Gli equipaggi, fino al 7 agosto, si alterneranno dai tre campi di decollo, assicurando ogni giorno nel cielo dell'Umbria una geometria di colori diversa. Una volta terminati i voli di giornata, gli equipaggi, composti ognuno da quattro-otto persone, proseguono la loro vacanza nelle strutture della città e nei diversi centri turistici della regione. (ANSA).