Aula approva l'assestamento bilancio Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità l'assestamento al bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa per gli anni 2022-2024, che destina le risorse accantonate al rinnovo del contratto degli enti locali, alle spese dei Gruppi consiliari e a quelle di fine mandato. Altri interventi riguarderanno gli investimenti contro la vulnerabilità informatica e i trasferimenti per coprire l'incremento di spese non comprimibili come quelle energetiche.

